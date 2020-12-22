Первую ледовую переправу открыли в Свердловской области. Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В Свердловской области открыли первую ледовую переправу. Она появилась на реке Сосьва у деревни Магина (Серовский городской округ).

Специалисты Центра ГИМС совместно с представителем администрации и сотрудниками ГИБДД проверили готовность переправы к работе. По итогам замеров установлено, что средняя толщина льда составляет 53 сантиметра, грузоподъёмность переправы – до 10 тонн. Движение по переправе разрешено только в светлое время суток.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, ледовая дорога через Сосьву является жизнеобеспечивающей. Переправа позволит жителям деревни Магина быстрее добираться до Серова, поставлять продукты в деревню.

В декабре-январе Свердловской области планируется открыть ещё 13 ледовых переправ.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Напомним, в прошлом году первая переправа также появилась на реке Сосьва в Серовском районе. Однако это произошло на двенадцать дней раньше, 10 декабря.

В общей сложности прошлой зимой в регионе работали 16 ледовых переправ на реках Тавда, Пелым, Сосьва и Лозьва. Шесть – в Гаринском районе, четыре – в Таборинском, три переправы в Серовском городском округе, две – в Ивдельском и одна – в Сосьвинском районах. Они все были закрыты до 30 марта.