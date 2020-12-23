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Общество
23 декабря 2020, 08:16

В Екатеринбурге с 1 февраля поднимут плату за содержание жилья

Многоэтажный дом

Для жильцов некоторых типов домов плата за содержание жилья вырастет более чем на 2 рубля за 1 кв. м. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге меняются ставки платы за содержание жилья и текущий ремонт общего имущества. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2021 года.

Для жильцов некоторых типов домов плата за содержание жилья вырастет более чем на 2 рубля за 1 кв. м. Напомним, что ставки зависят от наличия в доме лифта, мусоропровода, газа, водоснабжения.

  • Самая высокая ставка - 29,93 рубля за один "квадрат" будет действовать в газифицированных домах с лифтом и мусоропроводом. Рост составит 1,32 рубля.
  • Для негазифицированных домов, в которых есть лифт, мусоропровод или мусорокамеры, плата вырастет на 1,28 рубля до 29,09 рублей.
  • Для негазифицированных домов без мусоропровода, но с лифтами - на 1,24 рубля до 28,16 рубля за 1 кв. м.
  • Для домов без газа, лифтов и мусорокамер - на 95 копеек, до 21,64 рубля.

Напомним, что ранее ставки на содержание жилья поднимали с 1 января 2020 года. Тогда максимальный рост составлял 1,15 рубля. Эти ставки будут действовать ещё месяц.

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Публикуем постановление, размещённое также в мэрии Екатеринбурга.

Фото: постановление
Фото: постановление
Фото: постановление
Фото: постановление
Областная газета Свердловской области

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