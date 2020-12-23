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23 декабря 2020, 12:01

В Нижнем Тагиле началось голосование за логотип 300-летнего юбилея города

варианты логотипа 300-летнего юбилея Нижнего Тагила

Итоги голосования подведут через месяц - 25 января. Фото: варианты логотипов

Стартовало голосование за логотип 300-летнего юбилея Нижнего Тагила. Горожанам представлены шесть вариантов.

Их разрабатывали Нижнетагильский музей изобразительных искусств, музей-заповедник "Горнозаводской Урал", Центр развития туризма, факультета художественного образования НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО "РГППУ", а также дизайнер Елена Кирилюк и маркетолог Макс Щербинин.

"Мы выслушали профессионалов, экспертов и хотелось бы узнать мнение тагильчан. Все предложенные эскизы будут вынесены на голосование. Итоги подведём 25 января", - приводит пресс-служба мэрии Нижнего Тагила слова главы города Владислава Пинаева, сказанные накануне на совещании.

В первый день голосования лидирует вариант №2 от лизайнера и маркетолога. Чтобы отдать голос за понравившийся логотип, нужно войти на сайт "Ваше мнение" через соцсети или зарегистрироваться с помощью электронной почты.

Добавим, что Нижний Тагил отпразднует юбилей в 2022 году. Банк России планирует выпустить 3 тысячи памятных монет к 300-летию уральского города.

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Фото: с сайта голосования. Данные на 12:00 23 декабря
Областная газета Свердловской области

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