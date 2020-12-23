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Общество
23 декабря 2020, 13:07

Владимир Путин встретит Рождество в одном из регионов

Владимир Путин

В 2020 году в Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе. Фото: пресс-служба Кремля

В Кремле рассказали о планах Президента России Владимира Путина на Рождество-2021. Глава государсва посетит один из регионов.

"Традиционно он поедет в какой-то регион, но пока ещё не понятно в какой, он ещё не выбрал", - приводят РИА Новости слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

До Нового года глава страны поездок не планирует.

Известно, что до этого три года подряд Владимир Путин в январе приезжал в Санкт-Петербург. В 2020 году в Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.

В этом году власти Санкт-Петербурга призвали отказаться от поездок в Северную столицу на новогодние каникулы из-за коронавируса.

В 2017 году Владимир Путин приезжал на Рождество в Нижний Новгород, а в 2016 году - в село Тургиново Тверской области.

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Областная газета Свердловской области

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