Арифметика сёл

На снимке – новый дом по улице Тимирязева в посёлке Чащавита. Такие стройки разворачивались, пожалуй, только в советское время Фото: Из архива администрации городского округа

Новости об упразднении населённых пунктов мелькают в СМИ гораздо чаще, чем истории о том, как создают новые населённые пункты. Или преобразуют существующие, соединяя их с соседями. Между тем такие примеры в Свердловской области тоже есть.

Вторая жизнь для Чащавиты

В девяти километрах к северу от города Лесного расположился посёлок Чащавита. Фактически он появился больше 70 лет назад, но до 2015 года существовала правовая коллизия: по одним бумагам посёлок существовал как отдельная административная единица, а по другим – нет.

В 2015 году посёлок официально вошёл в состав территории городского округа. И начал расти и крепнуть не по дням, а по часам. Только за последние два года население Чащавиты приросло почти на 50 жителей и сейчас составляет 541 человек.

Что ещё в нём произошло? В конце 2015 года в посёлке ввели в эксплуатацию модульную автоматизированную газовую котельную.

В 2017 году на средства муниципального бюджета построили трёхэтажный жилой дом по программе переселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда: в нём получили квартиры 24 семьи. Сейчас посёлок продолжает расти за счёт индивидуального жилищного строительства.

В 2018 году в рамках концессионного соглашения в посёлке началась реконструкция сетей теплоснабжения. Сейчас эта работа – на завершающем этапе. Долгожданной для сельчан была газификация посёлка: сети газоснабжения были построены ещё десять лет назад, но не были введены в эксплуатацию. В прошлом году это, наконец, сделали. Тогда же организовали наружное освещение, оборудовали контейнерные площадки. Нынче благоустроили автобусную остановку на въезде в посёлок.

– Основная проблема посёлка сегодня – обеспечение питьевой водой, – говорит глава муниципалитетаСергей Черепанов. - В этом году начались подготовительные процедуры к работе по улучшению качества холодного водоснабжения.

Если всё пойдёт по плану, то у посёлка откроется новая перспектива. Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, его территория интересна для туристического бизнеса. Нашёлся предприниматель, который намерен построить в Чащавите турбазу. Сейчас он разрабатывает проектно-сметную документацию.

– Живу здесь почти сорок пять лет, двадцать пять – работаю заведующей нашим сельским клубом, – комментирует жительница посёлка Наталья Крюкова. – Радуют происходящие в посёлке перемены. Самый огромный плюс – это газификация. Как мы этого ждали, и как хорошо сейчас с газом! Посёлок благоустраивается, люди приезжают жить. Вот если ещё клуб новый построят, как планируется, в 2024 году, будет здорово!

Инфраструктура – рядом

1 января 2012 года – официальная дата рождения посёлка Солнечного в Каменском городском округе. Первые участки там начали выдавать ещё в начале двухтысячных. Сегодня в Солнечном 12 улиц, на которых расположились 120 домов.

– В посёлке уже зарегистрированы 283 человека. Строится много нового жилья: посёлок очень востребован, поскольку находится рядом с городом, – рассказывает глава Покровской сельской администрации Олеся Панченко. - Из 12 улиц заасфальтированы пока три, поэтому периодически отсыпаем проблемные участки грунтовой дороги – на 2021 год запланировали отсыпку улиц Вишнёвой, Покровской и Железнодорожной. Начали проводить уличное освещение, газификацией жители занимаются самостоятельно.

Объектов социальной инфраструктуры в Солнечном нет. Магазины, почтовые отделения, образовательные учреждения – в соседних населённых пунктах, но из-за близости к городу это не проблема.

«Создавать нецелесообразно»

Инициаторами создания населённых пунктов часто выступают сами жители, но этот процесс не всегда доводится до логического завершения. Мало, чтобы на какой-то территории просто жили люди, необходимо, чтобы можно было обеспечить в посёлке или деревне инфраструктуру, должное медицинское обслуживание, правопорядок, пожарную безопасность. А такая возможность есть не везде.

Так, в 2017 году с инициативой о создании новой административной единицы выступили владельцы 13 земельных участков на территории разъезда Таволги в Невьянском городском округе – эти участки выделялись с 1973-го по начало двухтысячных. Администрация организовала опрос граждан по вопросу создания населённого пункта с предполагаемым наименованием «село Карасье» (по названию озера, расположенного неподалёку). Граждане высказались против того, чтобы место поселения назвали именно так. Провели ещё один опрос – по созданию населённого пункта с названием «Разъезд Таволги». Жители с этим согласились, однако при дальнейшем рассмотрении вопроса оказалось, что, во-первых, там проживают круглогодично всего 2–3 семьи, а во-вторых, населённый пункт не смогут обеспечить всем необходимым.

– Изучив заключения соответствующих служб и финансовые возможности муниципалитета, депутаты приняли решение: создавать населённый пункт в данном месте нецелесообразно, – объяснила заведующая юридическим отделом администрации Невьянска Ольга Ланцова.

Юридическое рождение населённого пункта не всегда влечёт серьёзные перемены, особенно если он находится не очень близко к райцентру. Так произошло с деревней Ольховкой Ачитского городского округа, которая снова появилась на карте района в 2010 году и главным образом интересна дачникам, и с деревней Билейский Рыбопитомник городского округа Богданович, образованной в конце 2011 года.

1+1=1!

Чаще встречаются примеры слияния населённых пунктов в один. Так, в начале декабря дума Верхней Пышмы приняла решение о необходимости преобразования посёлка Красного, где зарегистрированы около 2 300 человек: к нему присоединят посёлок Глубокий Лог с населением 182 человека.

Когда-то это были два отдельных населённых пункта, но со временем разрослись так, что выглядят как одно целое. Инфраструктура у них общая. Как рассказал глава Красненской поселковой администрации Юрий Субботин, идея объединить посёлки появилась ещё в 2010 году, но лишь нынче дело сдвинулось с места.

Законопроект внесён в региональное Заксобрание. После того как он будет принят, необходимо решить оргмоменты: например, что делать с улицей Лесной – улицы с таким названием есть в обоих посёлках.

В ближайшие несколько лет в новом Красном планируют реконструировать школу, построить физкультурно-оздоровительный комплекс (сейчас готовятся проекты), обустроить общественную территорию и возвести многоквартирный дом.

Аналогичный законопроект – о преобразовании посёлка Монетного внесли в Заксобрание области и берёзовские депутаты. К нему присоединят посёлок Молодёжный. Сейчас, кроме жилых домов, там есть только котельная и магазин, поэтому жители тоже пользуются социальной инфраструктурой соседей.

— Мы уже не воспринимаем Молодёжный как отдельный, автономный посёлок, для нас люди оттуда – свои, – призналась в комментарии «Облгазете» четыре года назад Ольга Самочёрнова, в то время занимавшая должность специалиста территориального отдела по посёлку Монетному.

Как объясняет первый замглавы администрации Берёзовского городского округа Александр Коргуль, официальное слияние упростит развитие общей инфраструктуры посёлков и позволит энергичнее развивать территорию. Первым делом местные власти займутся вопросом передачи участка дороги между двумя населёнными пунктами из областного ведения в муниципальное. Кроме того, укрупнённому посёлку, как считают власти, будет проще участвовать в программах по газификации.

Законы о преобразовании вышеперечисленных населённых пунктов были приняты Заксобранием региона 22 декабря.

В начале года аналогичное преобразование произошло в Невьянском городском округе. Частью Невьянска стал посёлок Холмистый, расположенный в километре от центра города, на западном берегу Невьянского пруда. Пока существенных изменений не произошло, однако территорию планируют развивать согласно генплану Невьянска до 2035 года.

Комментарий Михаил ЕРШОВ, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания области: – В этом созыве мы занимались созданием в Екатеринбурге восьмого административного района. Работа по созданию новых населённых пунктов, конечно, несравнима с ним по масштабности, но в любом случае это непростой процесс. Иногда более целесообразно построить коттеджный посёлок в составе существующего населённого пункта, чем создать новый посёлок или деревню. Но если есть хорошая территория, и муниципальные власти уверены, что она перспективна для развития, надо это сделать.

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