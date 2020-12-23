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23 декабря 2020, 15:06

В Свердловской области 2021 год объявлен Годом медицинского работника

Евгений Куйвашев вручил награды уральцам.

Евгений Куйвашев вручил награды уральцам. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2021 год на Среднем Урале Годом медицинского работника. Об этом глава региона сообщил 23 декабря в ходе традиционного новогоднего приёма общественности.

Евгений Куйвашев отметил, что уходящий 2020 год был чрезвычайно тяжёлым, и поблагодарил всех жителей Свердловской области за понимание, терпение и доверие. Особо глава региона выделил работу медицинских работников.

«Плечом к плечу, врачи, фельдшеры, медсёстры, санитары, работники лабораторий и служб скорой помощи противостояли и противостоят коронавирусной инфекции, спасают жизни и здоровье уральцев. Признавая огромные заслуги медицинского сообщества, объявляю 2021 год в Свердловской области Годом медицинского работника», — приводит слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

План мероприятий на предстоящий год губернатор поручил подготовить главам муниципалитетов.

Также в ходе встречи, которая прошла в офлайн- и онлайн-форматах, глава региона вручил награды отличившимся уральцам. В числе награждённых — главный врач городской клинической больницы №40 Александр Прудков, которому вручён знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью».

«Мы с большой надеждой и благодарностью примем новость об объявлении 2021 года Годом медицинского работника. И надеемся, что всё проходит, пройдёт и коронавирусная инфекция. Но даже если и будут новые инфекционные заболевания, мы показали, что мы можем всё», — сказал Александр Прудков.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, 2020 год в регионе был объявлен Годом Евгения Родыгина.

Областная газета Свердловской области

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