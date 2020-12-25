Эльмира Туканова награждена знаком отличия Свердловской области III степени. Фото: Алексей Кунилов.

Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о награждении директора регионального Центра развития туризма Эльмиры Тукановой знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Согласно документу, она представлена к награде за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития. Полный текст указа №716-УГ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Фото: документ

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