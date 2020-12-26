В Нижнем Тагиле открылся ледовый городок на Театральной площади

Центральная новогодняя площадка на Театральной площади официально открылась для посещения. Фото: пресс-служба Администрации Нижннего Тагила

В Нижнем Тагиле накануне вечером зажглись праздничные огни на главной ёлке города. Центральная новогодняя площадка на Театральной площади официально открылась для посещения.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ледовом городке завершены все работы и включена праздничная иллюминация.

Напомним, в этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле выполнен по мотивам «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди». Его строительство началось 1 декабря.

Гостей ёлки встречают 33 богатыря и дядька Черномор. Всего же городок украшают десять ледовых скульптур изображающих героев пушкинской сказки, а также Деда Мороза со Снегурочкой и символов наступающего года по славянскому и восточному календарям - Петуха и Быка.

Для развлечения детей на площадке установлены три горки разной высоты, лабиринты и огромный игровой аттракцион «Ладья».

Отметим, что на создание сказочного городка ушло порядка 900 кубометров льда. Для украшения 18-метровой ели приобретён гигантский световой шатер диаметром 40 метров и новая динамическая гирлянда, составленная из 48 тысяч лампочек. Ещё 322 погонных метра гирлянд использованы для подсветки территории.

Общая стоимость всех элементов праздничного светового оформления составила порядка 13 млн рублей.

В мэрии отмечают, что после демонтажных работ оборудование и установленные специально для охраны городка камеры видеонаблюдения с возможностью ночного видения будут переданы МБУ «Сигнал-3». Гирлянды и другие световые элементы будут использоваться для новогоднего оформления в следующие годы.

«Ледовый городок получился по-настоящему сказочным. Строители постарались на славу», - отметил глава города Владислав Пинаев, пожелав тагильчанам счастливого Нового года.

Ледовый городок будет открыт в течение месяца. Во время посещения горожан просят соблюдать меры безопасности: избегать большого скопления людей, придерживаться социальной дистанции и носить защитные маски.