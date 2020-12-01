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1 декабря 2020, 11:23

В Нижнем Тагиле закрывают Театральную площадь ради ледового городка

проект ледового городока

Ледовый городок в Нижнем Тагиле украсит шатёр. Фото: проект Горсвет НТ.

В Нижнем Тагиле закрывают движение транспорта по Театральной площади на участке от проспекта Строителей, 6 до улицы Пархоменко, 1а. Ограничения будут действовать в период строительства и эксплуатации ледового городка.

Перекрытие запланировано в период с 1 декабря 2020 года по 31 января 2021 года. Дорожные знаки в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения должны были появиться до сегодняшнего дня. Их установкой занималось МБУ "Сигнал-3".

Контроль за выполнением постановления возложен на исполняющего обязанности начальника Управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрея Лебедева, говорится в постановлении администрации муниципалитета.

В пресс-службе мэрии заверили, что перекрытие будет действовать в соответствии с документом.

Фото: документ на сайте мэрии Нижнего Тагила

Ранее "Областная газета" сообщала, что в связи с пандемией коронавируса одни российские муниципалитеты сокращают траты на новогодние городки, другие вовсе от них отказываются. Но в Нижнем Тагиле решили строить городок по ранее намеченному сюжету. За "Сказку о царе Салтане" в ледовом исполнении мэрия готова заплатить 23,6 млн рублей

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Областная газета Свердловской области

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