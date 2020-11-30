В Екатеринбурге за ёлку на площади 1905 года заплатят 5 миллионов

В Екатеринбурге устанавливать главную ёлку начали 25 ноября, а соответствующую закупку объявили 27 ноября. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге объявили закупку у единственного поставщика на установку и техобслуживание искусственной ёлки на площади 1905 года. Начальная цена контракта составляет более 5 млн рублей.

Как следует из данных, опубликованных на портале госзакупок, заказчиком работ выступает ЦК «Урал».

До 25 декабря исполнителю нужно доставить, установить и подключить саму ёлку и звуковое оборудование. Зимняя красавица простоит на площади 1905 года до 17 января. Всё это время подрядчик будет отвечать за техническое обслуживание ели, а в течение следующей недели — с 18 по 24 января — её нужно будет разобрать и вывезти.

Отмечается, что полностью сиять ёлка будет по утрам — с 8:00 до 10:00 — и по вечерам — с 17:00 до 23:00. Всё остальное время она будет находиться в спящем режиме. В новогоднюю и рождественскую ночи полноцветный режим будет действовать дольше.

Примечательно, что к установке главной ёлки в уральской столице приступили ещё 25 ноября. Тогда на площадь 1905 года привезли элементы конструкции ели и начали собирать её.

Парковку напротив здания мэрии закрыли ещё раньше — 23 ноября. Предполагалось, что с понедельника же начнётся и возведение ледовых скульптур. Однако позднее стало известно, что заключённый с ООО «Айс-Проект» контракт на строительство ледового городка будет расторгнут, вместо него заключат новый. Дело в том, что этот документ предполагал установку горок и аттракционов, от которых было решено отказаться, и сохраняет стоимость, установленную ещё до решения сделать городок более скромным, — 24 млн рублей.