На ледовый "изумрудный город" в Екатеринбурге выделят 24 миллиона: каким он будет

Ледовый городок украсит 16-метровая искусственная ёлка. Центральной композицией станет "Замок Гудвина". Фото: из документации с госзакупок

Новый ледовый городок Екатеринбурга на площади 1905 года будет посвящён 130-летию (в 2021 году) со дня рождения Александра Волкова, написавшего цикл книг "Волшебник Изумрудного города". На создание сказочного городка из местного бюджета выделят 24 млн 250 тысяч рублей.

Изо льда будут сделаны композиции "Замок Гудвина" (в центре городка), "Трон", "Воздушный шар" (с винтовой лестницей и перилами для входа в корзину и селфи-зоной), "Железный дровосек", горка "Домик Элли", а также фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Ледовый городок украсит 16-метровая искусственная ёлка.

Подрядчика, который сможет превратить площадь 1905 года в ледяной "Изумрудный город", будут искать до 2 ноября. Городок должен открыться 31 декабря и проработать до 24 января. В стоимость входит проведение церемоний открытия и закрытия главной ёлки и обеспечение обслуживающим персоналом на весь период эксплуатации.

Ранее мэр города Александр Высокинский заявил, что власти не намерены отказываться от строительства городка в этом году из-за коронавируса. Возводить его начнут ориентировочно с 14-15 ноября. Парковка на площади 1905 года снова будет закрыта.

В прошлый раз тематикой главной новогодней площадки в Екатеринбурге стало "200-летие со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями". На территории были установлены фигуры пингвинов, айсберги и корабли. За всё время работы его посетили более 650 тысяч человек.