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Общество
24 ноября 2020, 11:35

Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на строительство ледового городка, но скоро расторгнет его

Ледовый городок в Екатеринбурге

В мэрии уже заявили о планах расторгнуть недавно заключённый контракт на строительство ледового городка. Фото: Галина Соловьёва

Администрация Екатеринбурга заключила контракт на строительство ледового городка, стоимость которого сохранилась на заявленном ранее уровне несмотря на отказ от горок и аттракционов. Однако в мэрии уже заявили о планах расторгнуть этот договор.

Как следует из данных, опубликованных на портале госзакупок, 20 ноября управление культуры заключило контракт на строительство и обслуживание ледового городка с ООО «Айс-Проект», которое на протяжении последних нескольких лет занималось оформлением главной ёлки города.

Цена контракта, как и заявлялось изначально, составила более 24 млн рублей, хотя на прошлой неделе городские власти заявили о планах сделать городок более скромным, не устанавливать в нём горки и аттракционы. В заключённом же контракте эти элементы остались, а цена не снизилась.

В пресс-службе мэрии «Областной газете» рассказали, что данный контракт будет расторгнут.

Тем временем накануне в столице Урала уже закрыли парковку на площади 1905 года, чтобы подготовить центр города к Новому году.

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Областная газета Свердловской области

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