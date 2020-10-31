Евгений Куйвашев высказался о многомиллионных тратах на ледовый городок в Екатеринбурге

На создание сказочного городка планируется потратить 24 млн 250 тысяч рублей. Фото: из документации с госзакупок

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возобновил практику отвечать на вопросы уральцев о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Накануне глава региона рассказал, насколько уместны в период пандемии многомиллионные траты на строительство ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге.

Ответы на самые злободневные вопросы уральцев свердловской губернатор, по традиции, публикует на своей странице в Instagram. Один из подписчиков написал главе региона, что в ситуации когда врачи «отдуваются за проведённую модернизацию и оптимизацию здравоохранения», веселье может быть неуместным. И предложил вместо траты денег на ледовый городок ввести губернаторскую надбавку или премию медикам, «которые выполняют двойную или тройную нагрузку за тех, кто ушел работать с COVID-19».

Евгений Куйвашев поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд, отметив, что надбавки врачам в регионе продолжают исправно выплачиваться с весны, а окончательное решение по строительству ледового городка ещё не принято – в мэрии Екатеринбурга рассматривают различные варианты организации новогоднего праздника.

«Этот год для всех выдался крайне тяжелым, и, наверное, совсем отказываться от новогодних мероприятий, каких-то символов праздника, тоже было бы неправильно. Но, повторюсь, вопрос находится в проработке», - написал губернатор.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году ледовый городок на площади 1905 года Екатеринбурга будет посвящён 130-летию со дня рождения Александра Волкова, написавшего цикл книг «Волшебник Изумрудного города». Городок должен открыться 31 декабря и проработать до 24 января. На его создание планируется потратить 24 млн 250 тысяч рублей.

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