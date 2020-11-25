В Екатеринбурге начали устанавливать главную ёлку

Скоро составленные в ряд элементы корпуса ёлки приобретут знакомый жителям уральской столицы силуэт. Фото: Галина Соловьёва.

На площади 1905 года в Екатеринбурге приступили к монтажу новогодней ёлки. Фоторепортёр "Областной газеты" стала свидетелем этого процесса.

Сегодня рабочие начали устанавливать на месте будущего ледового городка каркас искусственной ели.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва.

Начало положено - первый ряд звеньев закреплён.

Фото: Галина Соловьёва

Проходящие мимо площади горожане с интересом наблюдают за появлением первых очертаний зимней красавицы. Скоро составленные в ряд элементы корпуса приобретут знакомый жителям уральской столицы силуэт.

Фото: Галина Соловьёва

Парковку напротив здания мэрии закрыли ещё 23 ноября. Предполагалось, что с понедельника же начнётся и возведение ледовых скульптур.

Однако вчера стало известно, что заключённый с ООО "Айс-Проект" в конце прошлой недели контракт на строительство ледового городка будет расторгнут, вместо него заключат новый. Дело в том, что этот документ предполагает установку горок и аттракционов, от которых было решено отказаться, и сохраняет стоимость, установленную ещё до решения сделать городок более скромным, - 24 млн рублей.

Напомним, в прошлом году установка главной ёлки в Екатеринбурге началась чуть раньше - 20 ноября.