Здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге могут признать объектом культурного наследия

Судьба здания ПРОМЭКТ в Екатеринбурге должна решиться в следующем году. Фото: Google.Карты

Судьба здания Уральского промышленно-экономического и кооперативного техникума на ул. Декабристов, 20 в Екатеринбурге должна решиться в 2021 году. 6 мая будет принято решение о включении его в перечень объектов культурного наследия, коим оно пока не является, или об отказе во включении.

Заявление о необходимости принятия соответствующего решения было подано в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 21 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии также добавляют, что Управление запретило собственнику здания — ООО «Уралинвестцентр» — осуществлять снос в течение 90 дней.

Известно, что ООО «Уралинвестцентр» обратилось в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений с предложением разработать проекты планировки и межевания территории в границах улиц Белинского — Декабристов — Луначарского — Куйбышева в сентябре. Но представленные документы не соответствовали требованиям законодательства, и предложение отклонили.

В начале декабря собственник здания сообщил о планах снести объект, что вызвало массу недовольства среди горожан. Документ перенаправили в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.