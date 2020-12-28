Здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге могут признать объектом культурного наследия

Судьба здания Уральского промышленно-экономического и кооперативного техникума на ул. Декабристов, 20 в Екатеринбурге должна решиться в 2021 году. 6 мая будет принято решение о включении его в перечень объектов культурного наследия, коим оно пока не является, или об отказе во включении.
Заявление о необходимости принятия соответствующего решения было подано в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 21 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.
В мэрии также добавляют, что Управление запретило собственнику здания — ООО «Уралинвестцентр» — осуществлять снос в течение 90 дней.
Известно, что ООО «Уралинвестцентр» обратилось в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений с предложением разработать проекты планировки и межевания территории в границах улиц Белинского — Декабристов — Луначарского — Куйбышева в сентябре. Но представленные документы не соответствовали требованиям законодательства, и предложение отклонили.
В начале декабря собственник здания сообщил о планах снести объект, что вызвало массу недовольства среди горожан. Документ перенаправили в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Ситуацию со зданием ПРОМЭКТа в ходе сегодняшней пресс-конференции прокомментировал членСовета Федерации Аркадий Чернецкий. Бывший глава Екатеринбурга напомнил, что планы по сносу этого здания обсуждаются не впервые.
«Этот вопрос ставился при мне. Тоже были желающие его убрать. Тогда мы заставили подремонтировать это здание. Лет 15 после этого оно простояло. Главный вопрос, который меня интересует: а что предлагается взамен? Меня смущает ситуация, когда вместо неказистого, но тем не менее знакового, здания появляется современное, но такое же неказистое, только значительно большей этажности», - заявил Аркадий Чернецкий.