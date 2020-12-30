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Общество
30 декабря 2020, 09:00

Подписан закон об изменённой методике расчёта прожиточного минимума и МРОТ

деньги и подпись

Новая методика расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда начнёт применяться с 1 января 2021 года. Фото: Алексей Кунилов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как рассказывала ранее «Областная газета», со следующего года прожиточный минимум будет рассчитываться не исходя из потребительской корзины, а как 44,2% медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Его размер достигнет 11 653 рублей (+3,7%). Величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума в целом по стране, прожиточный минимум пенсионеров — 86%, детей — 97%.

Размер МРОТ составит 42% от медианной зарплаты — 12 792 рубля. Показатель вырастет на 5,5%.

Также подразумевается, что МРОТ будет «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного на текущий год», а выплаты по больничным — не меньше МРОТ.

Областная газета Свердловской области

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