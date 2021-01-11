Темы дня

Общество
11 января 2021, 11:54

В Свердловской области открылись уже 9 ледовых переправ

Ледовая переправа

Семь зимников созданы для обеспечения жизнедеятельности между населёнными пунктами, ещё два - для ведения хозяйственной деятельности. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

С начала зимы в эксплуатацию введены 9 ледовых переправ на реках Сосьва, Тавда и Тура. Семь из них созданы для обеспечения жизнедеятельности между населёнными пунктами, ещё две - для ведения хозяйственной деятельности.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, три зимника грузоподъёмностью до 10 тонн открыты в Серовском ГО на реке Сосьва. Они обеспечивают сообщение с п. Марсяты и Красный Яр и д. Магина.

Ещё три ледовые переправы функционируют на реке Тавда в Таборинском МР: на 8-м км автодороги Кузнецово-Пальмино (грузоподъёмностью до 30 тонн), на автодороге Чеур-Озерки (грузоподъемностью 20 тонн) и технологическая переправа у с. Таборы  для перевозки леса.

Два зимника приняли в Гаринском ГО: на 137-м км автодороги Серов-Сосьва-Гари на р. Сосьва и технологическую переправу через р. Тавду на 738 км автодороги Берёзовское-Крутое. Одна переправа грузоподъёмностью до 20 тонн работает на р.Туре в Туринском ГО, по ней осуществляется сообщение с. Ленского с с. Жуковским.

Добавим, что до конца января 2021 года в Свердловской области откроют ещё 5 ледовых переправ. Напомним, что на конец 2020 года в регионе работали четыре зимника.

Ледовые переправы вводят в экплутацию после проверки сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам. Проверяется толщина льда, наличие спасательного поста, поста со шлагбаумом и знаков с условиями передвижения по зимнику. Безопасность на переправах контролируется в течение всего периода их работы, до весны.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.01.2021, 11:54 / Общество
В Свердловской области открылись уже 9 ледовых переправ
11.01.2021, 11:25 / Общество
Власти Екатеринбурга сделали заявление по поводу справок в детсады
11.01.2021, 11:19 / Общество
До конца января россияне смогут ездить в поездах со скидкой 50%
11.01.2021, 11:18 / Общество
С начала года на Среднем Урале произошло 39 коммунальных аварий
11.01.2021, 10:29 / Общество
Православная церковь вспоминает Василиска Сибирского, причисленного к Собору Екатеринбургских святых