В Свердловской области открылись уже 9 ледовых переправ

Семь зимников созданы для обеспечения жизнедеятельности между населёнными пунктами, ещё два - для ведения хозяйственной деятельности. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

С начала зимы в эксплуатацию введены 9 ледовых переправ на реках Сосьва, Тавда и Тура. Семь из них созданы для обеспечения жизнедеятельности между населёнными пунктами, ещё две - для ведения хозяйственной деятельности.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, три зимника грузоподъёмностью до 10 тонн открыты в Серовском ГО на реке Сосьва. Они обеспечивают сообщение с п. Марсяты и Красный Яр и д. Магина.

Ещё три ледовые переправы функционируют на реке Тавда в Таборинском МР: на 8-м км автодороги Кузнецово-Пальмино (грузоподъёмностью до 30 тонн), на автодороге Чеур-Озерки (грузоподъемностью 20 тонн) и технологическая переправа у с. Таборы для перевозки леса.

Два зимника приняли в Гаринском ГО: на 137-м км автодороги Серов-Сосьва-Гари на р. Сосьва и технологическую переправу через р. Тавду на 738 км автодороги Берёзовское-Крутое. Одна переправа грузоподъёмностью до 20 тонн работает на р.Туре в Туринском ГО, по ней осуществляется сообщение с. Ленского с с. Жуковским.

Добавим, что до конца января 2021 года в Свердловской области откроют ещё 5 ледовых переправ. Напомним, что на конец 2020 года в регионе работали четыре зимника.

Ледовые переправы вводят в экплутацию после проверки сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам. Проверяется толщина льда, наличие спасательного поста, поста со шлагбаумом и знаков с условиями передвижения по зимнику. Безопасность на переправах контролируется в течение всего периода их работы, до весны.