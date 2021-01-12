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12 января 2021, 13:11

В России коронавирус подхватили ещё 22 934 человека

тест на коронавирус

В России коронавирус подхватили ещё 22 934 человека. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 22 934 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 3 448 203.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 5 001. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватил 361 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки из российских больниц было выписано 24 755 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 825 430.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксирован 531 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 62 804 человека.

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Областная газета Свердловской области

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