В России коронавирус подхватили ещё 22 934 человека

За сутки в России выявлено 22 934 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 3 448 203.
По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 5 001. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватил 361 человек.
За последние сутки из российских больниц было выписано 24 755 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 825 430.
Также за сутки зафиксирован 531 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 62 804 человека.
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Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией