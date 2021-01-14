"Маяку" придётся изменить планы по застройке территории здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Во время сноса здания ПРОМЭКТа обрушился фрагмент стены. Фото: Павел Ворожцов.

Корпорация "Маяк" не сможет построить 25-этажные дома на месте здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге. Об этом заявил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

По его словам, застройщику, который планирует построить на территории сносимого здания два 25-этажных дома, придётся скорректировать планы, потому что здесь можно возводить здания не выше 60 метров. Такое заявление министр сделал на круглом столе, посвящённом ходу реализации национального проекта "Жильё и городская среда" в Свердловской области.

Михаил Волков добавил, что застройщик ещё не обращался в министерство за разрешением на строительство домов и никакую проектную документацию не предоставлял.

Также глава свердловского минстроя высказал своё мнение к сносу здания, вызвавшего широкий общественный резонанс. "Здание принадлежало застройщику на праве собственности. Он вправе был принимать по этому поводу любые законные меры. Предпринятые им действия осуществлялись очень некачественно, застройщик подошёл поверхностно к реализации планов, торопился, видимо. Поэтому не учёл многие вопросы, в частности, вопросы безопасности производства работ", - сказал Михаил Волков.

Напомним, ситуация со сносом здания на Декабристов, 20, где раньше располагался Уральский областной промышленно-экономический и кооперативный техникум (ПРОМЭКТ), а последние годы размещались офисы,начала активно обсуждаться в СМИ и соцсетях в конце 2020 года. Собственник – корпорация "Маяк" – заверял, что здание опасно для дальнейшей эксплуатации, а общественники за несколько дней до сноса подняли тревогу, требуя сохранить здание и признать его объектом культурного наследия. Ещё больше внимания к зданию было привлечено во время сноса, когда обрушился фрагмент стены. Подробно об этом скандале "Областная газета" рассказывала в одном из последних номеров.