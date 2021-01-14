Евгений Куйвашев посмертно наградил знаком отличия главврача Красноуфимской районной больницы

Главврач Красноуфимской районной больницы Дмитрий Новосёлов посмертно награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Согласно документу, Дмитрий Новосёлов представлен к награде "за особые заслуги в развитии сферы здравоохранения Свердловской области". Указ №2-УГ будет опубликован в завтрашнем номере "Областной газеты".
Напомним, о смерти 53-летнего главврача Красноуфимской районной больницы стало известно в конце ноября 2020 года. Диагноз и причина смерти не уточняются. Однако, по данным местных СМИ, у Дмитрия Новосёлова было поражение лёгких, он проходил лечение в больнице №40 Екатеринбурга.
Добавим, Красноуфимскую больницу Дмитрий Новосёлов возглавлял почти пять лет. Он способствовал открытию новой детской поликлиники в городе, отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения при острых состояниях сердечно-сосудистой системы. До Красноуфимской возглавлял также Ачитскую и Нижнесергинскую ЦРБ.