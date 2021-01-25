Жертвами коронавируса в Свердловской области стали ещё 16 человек

Жертвами коронавируса в Свердловской области стали ещё 16 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Свердловской области подтвердили 16 смертей пациентов с коронавирусом. С начала года насчитывается 413 жертв COVID-19.

Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 1 938, сообщают региональный и федеральный оперштабы по борьбе с инфекцией.

В целом по России сегодня зафиксировали 456 случаев смерти от коронавируса. За всё время от пандемии в стране скончались 69 918 человек.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 68 304 свердловчан. Из них из больниц выписались 60 815 человек. Около 5,5 тысячи граждан остаются в медучреждениях.