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27 января 2021, 12:06

Численность населения Свердловской области сократилась почти на 20 тысяч человек всего за год

горожане

В Екатеринбурге проживают 1 млн 527 тыс. человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили данные о численности населения. По предварительной информации на 1 января 2021 года, в регионе проживают 4 млн 292 тыс. человек.

Годом ранее на Среднем Урале насчитывалось 4 млн 311 тыс. человек, следовательно, за год численность населения сократилась на 19 тыс.

85% жителей области являются горожанами. В Екатеринбурге, как и год назад, зарегистрировали 1 млн 527 тыс. человек, в Нижнем Тагиле - 347,7 тыс. человек (-3,7 тыс.), в Каменске-Уральском - 166 тыс. человек (-1,8 тыс.), в Первоуральске - 141,4 тыс. человек (-1,7 тыс.), в Серове - 103 тыс. человек (-0,8 тыс.). Такие данные приводит Свердловскстат.

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Областная газета Свердловской области

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