В Свердловской области супруги выиграли миллион в лотерею

В Свердловской области супруги выиграли в лотерею миллион. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения победителей.

Пара из Свердловской области выиграла миллион рублей в новогодней лотерее. Счастливый лотерейный билет Артёму Станотину и его жене подарили родственники.

По данным пресс-службы "Столото", новогодний подарок был сделан родителями супруги.

"Когда с женой проверили результаты на сайте, были поражены. Первым делом поделились с родителями супруги радостной новостью. В тот момент я вспомнил слова тестя, когда принимал новогодний подарок: "Если выиграем, то делим пополам". Так тому и быть!" – рассказал победитель.

Пара ждёт пополнения в семье, поэтому часть денег будет потрачена на малыша. Приз также пойдёт на строительство дома. При этом половина суммы всё же будет отдана родителям.

Известно, что Артём работает водителем, а у его супруги есть студия танцев.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в новогоднем тираже "Русского лото" миллион рублей также выиграла молодая пара со Среднего Урала. Деньги победители планируют потратить на свадьбу и автомобиль.

Напомним, по итогам новогоднего розыгрыша 15 свердловчан стали миллионерами. В рейтинге самых везучих регионов Средний Урал занял пятую строчку. Всего в стране такой выигрыш достался 581 человеку.