Екатеринбург получит 135 миллионов на подготовку к 300-летию

Выделенные средства пойдут, в том числе на завершение капремонта улицы Горького от Малышева до Куйбышева. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство Свердловской области приняло решение выделить дополнительные средства Екатеринбургу. 135,4 миллиона будет направлено на подготовку к 300-летию города, 479 миллионов - на строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму.

Средства на подготовку к юбилею столицы Урала будут выделены в виде межбюджетного трансферта из обласного бюджета. Они пойдут, в том числе на завершение капремонта улицы Горького от Малышева до Куйбышева. Соответсвующее постановление принято региональным кабмином, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Реконструкция 770 метров улицы началась прошлом году и должна завершиться осенью.

Отмечается, что ещё 479 миллионов рублей выделено на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Запуск линии был отложен на первый квартал 2021 года. Подробнее читайте в материале "Областной газеты" "Трамвайная линия в Верхнюю Пышму: рассказываем и показываем, что уже сделано".