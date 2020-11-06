Трамвайная линия в Верхнюю Пышму: рассказываем и показываем, что уже сделано

Запуск трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму отложили на первый квартал 2021 года. Фото: Галина Соловьёва.

Запуск трамвайной линии, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму, отложили на первый квартал 2021 года, хотя сначала подрядчик обещал завершить строительство этой осенью, а потом - к концу года. Какие работы в рамках данного проекта уже завершены и как сейчас выглядят улицы уральской столицы, где идёт укладка путей, узнаете в нашем фоторепортаже.

Фото: Галина Соловьёва

Работы по строительству трамвайной ветки начались в 2018 году. За это время, в частности, удалось проложить первые звенья рельсов по улицам Фрезеровщиков и Шефской в Екатеринбурге. Именно отсюда начинается трамвайная линия. Уложено более 500 метров путей.

Фото: Галина Соловьёва

Ради новой магистрали пришлось перестроить трамвайное кольцо на станции Фрезеровщиков. Из-за проводимых там работ участок улицы Фрезеровщиков почти на полгода был закрыт для движения транспорта.

Фото: Галина Соловьёва

Строители выполнили "проход" под мостом на проспекте Космонавтов. Как писала ранее "Областная газета", при проведении этих работ много времени заняло согласование вопроса с Российскими железными дорогами. На само строительство ушло порядка четырёх месяцев.

Фото: Галина Соловьёва

Кроме того, весной энергетики установили тяговую подстанцию для той части линии, которая пройдёт по Верхней Пышме. На территории муниципалитета продолжается укладка рельсов.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, новая трамвайная линии пройдёт по ул. Фрезеровщиков, Шефской, Меридиональной 1, Ново-Садовой, Меридиональной 2, пр. Космонавтов до пересечения ЕКАД с Успенским проспектом. Длина линии составит 17,7 км, по пути следования трамваев будет девять остановок.

Фото: Галина Соловьёва

О том, почему транспортную артерию стоимостью 2,2 млрд рублей никак не удаётся запустить и на какие жертвы ради неё пришлось пойти жителям, "Облгазета" рассказала в материале "Ждём, когда поедем", вышедшем в последнем номере.

Фото: Галина Соловьёва