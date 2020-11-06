Трамвайная линия в Верхнюю Пышму: рассказываем и показываем, что уже сделано

Запуск трамвайной линии, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму, отложили на первый квартал 2021 года, хотя сначала подрядчик обещал завершить строительство этой осенью, а потом - к концу года. Какие работы в рамках данного проекта уже завершены и как сейчас выглядят улицы уральской столицы, где идёт укладка путей, узнаете в нашем фоторепортаже.
Работы по строительству трамвайной ветки начались в 2018 году. За это время, в частности, удалось проложить первые звенья рельсов по улицам Фрезеровщиков и Шефской в Екатеринбурге. Именно отсюда начинается трамвайная линия. Уложено более 500 метров путей.
Ради новой магистрали пришлось перестроить трамвайное кольцо на станции Фрезеровщиков. Из-за проводимых там работ участок улицы Фрезеровщиков почти на полгода был закрыт для движения транспорта.
Строители выполнили "проход" под мостом на проспекте Космонавтов. Как писала ранее "Областная газета", при проведении этих работ много времени заняло согласование вопроса с Российскими железными дорогами. На само строительство ушло порядка четырёх месяцев.
Кроме того, весной энергетики установили тяговую подстанцию для той части линии, которая пройдёт по Верхней Пышме. На территории муниципалитета продолжается укладка рельсов.
Напомним, новая трамвайная линии пройдёт по ул. Фрезеровщиков, Шефской, Меридиональной 1, Ново-Садовой, Меридиональной 2, пр. Космонавтов до пересечения ЕКАД с Успенским проспектом. Длина линии составит 17,7 км, по пути следования трамваев будет девять остановок.
О том, почему транспортную артерию стоимостью 2,2 млрд рублей никак не удаётся запустить и на какие жертвы ради неё пришлось пойти жителям, "Облгазета" рассказала в материале "Ждём, когда поедем", вышедшем в последнем номере.