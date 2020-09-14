В Екатеринбурге продлили на месяц закрытие улицы Фрезеровщиков

В мэрии Екатеринбурга продление сроков связали с необходимостью реконструкции улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии до Верхней Пышмы. Фото: Нина Георгиева

В столице Урала улица Фрезировщиков будет закрыта для автотранспорта до 10 октября. Речь идёт об участке от Старых Большевиков до Шефской.

В мэрии Екатеринбурга продление сроков связали с необходимостью реконструкции улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии до Верхней Пышмы.

Напомним, что участок был закрыт весной АО «Инженерно-строительный центр УГМК». Ограничения должны были снять в конце августа, однако сроки отодвинули ещё на месяц.

Добавим, что трамвайную линию планируется ввести в эксплуатацию с 15 декабря 2020 года. Согласно проекту, она пройдёт от трамвайного кольца на улице Фрезеровщиков, по улицам Шефской, Меридиональной 1, Ново-Садовой, Меридиональной 2, Широтной Северной, по автодороге Екатеринбург – Невьянск, до границы с ГО Верхняя Пышма.

Читайте также:

В Екатеринбурге закроют участок улицы Совхозная.