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Общество
4 февраля 2021, 15:14

У жителя Свердловской области обнаружили боевую гранату в гараже

граната

В гараже жителя Каменского ГО были обнаружены боевая граната Ф-1 с запалом УЗРГМ-2 и 77 патронов. Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали боеприпасы, хранившиеся в гараже жителя Каменского ГО. Информация о подозрительных предметах поступила в дежурную часть накануне, 3 февраля.

На место незамедлительно выехала группа разминирования. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в гараже жителя села Травянское Каменского ГО были "обнаружены боевая граната Ф-1 с запалом УЗРГМ-2 и 77 патронов от нарезной малокалиберной винтовки".

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, для дальнейшей экспертизы боеприпасы были переданы следственно-оперативной группе.

Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Добавим, Росгвардейцы периодически выезжают по подобные вызовы. Однако чаще всего специалисты сталкиваются с муляжами или учебными гранатами.

Областная газета Свердловской области

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