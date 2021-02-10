Чем рискует поручитель по кредиту, и переходят ли долги по наследству?

Если автомобиль стал залогом по кредиту, он может быть продан для погашения долга Фото: Александр Зайцев

Публикация «Облгазеты» «Банкротство – не панацея» (см. «ОГ» №013 от 27.01.2021) вызвала большой интерес у наших читателей, которые столкнулись с проблемой долгов.

– Мой друг был индивидуальным предпринимателем, занимался организацией свадеб и был прекрасным фотографом, но теперь всё это в прошлом, – рассказывает Геннадий Шавцовиз Екатеринбурга. – Два года назад он решил купить новый автомобиль и фотоаппаратуру, без которых невозможно работать. На нём уже висел ипотечный кредит, поэтому он попросил меня выступить поручителем. Я согласился.

К сожалению, поручительство по кредитам нередко загоняет людей в сложную ситуацию. Так случилось и с Геннадием. Весной прошлого года его друг попал в аварию, сам уцелел, но авто и аппаратура были разбиты в хлам. Погашать кредиты ему стало нечем, банк собирается обратиться в суд и потребовать признать должника несостоятельным. В качестве ответчика обещает привлечь не только самого должника, но и поручителя. Положение Геннадия усугубляется тем, что кредит, по которому он поручился, выдали под залог принадлежащего ему автомобиля. Неужели он может его лишиться?

– Поручитель отвечает перед кредитором в том же объёме, что и должник, – говорит екатеринбургский юрист Дмитрий Новосёлов. – Правда, в законе есть оговорка: «если иное не установлено договором поручительства». Но, как правило, кредиторы не склонны устанавливать «иные условия», поскольку им это невыгодно. Поэтому если должник не погашает кредит или погашает его с задержками, то в этом случае, согласно пункта 1 статьи 363 Гражданского кодекса РФ, наступает солидарная или субсидиарная ответственность должника и поручителя. В первом случае кредитор будет требовать долги с обоих сразу, во втором – сначала с должника, потом с поручителя. Причём если поручитель и должник отвечают по долгам солидарно, то для предъявления требования к поручителю достаточно лишь факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения основного обязательства. И кредитор, согласно статье 323 ГК РФ, не обязан доказывать, что он предпринимал попытки добиться исполнения договора от должника, к примеру, направил ему претензию, предъявил иск.

В общем, перспективы у Геннадия Шавцова не очень радужные. Взыскание долга может быть обращено и на принадлежащее ему залоговое имущество. Но, как пояснил юрист, поручитель может потребовать от того, за кого он поручился, возмещения понесённых затрат.

Второй вопрос «Облгазете» задала Нина Машкова из Верхней Пышмы. У неё умер брат, и по завещанию, которое он оставил, сестра получила квартиру и небольшой домик в деревне. Спустя некоторое время выяснилось, что у брата имелись крупные долги. Женщина в растерянности. С одной стороны, квартира брата ей нужна, так как семья живёт в стеснённых условиях. С другой – есть опасение, что вместе с наследством достанутся и долги. Как поступить?

- Ответственность наследников по долгам наследодателя закреплена в статье 1175 ГК РФ. Они отвечают по долгам умершего в пределах перешедшего им имущества. Поэтому прежде всего нужно выяснить размер наследства в денежном выражении и сравнить его с размером долга, – советует частнопрактикующий юрист из Екатеринбурга Маргарита Кривцова. – Тогда можно будет решить, стоит ли принимать наследство или выгоднее от него отказаться. Для этого придётся открыть наследственное дело у нотариуса, а также произвести оценку стоимости завещанной недвижимости.

Опубликовано в №024 от 11.02.2021