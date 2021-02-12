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Общество
12 февраля 2021, 08:30

Члены Общественной палаты Екатеринбурга определились с именами 11 своих коллег

администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершается формирование состава Общественной палаты. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге завершается формирование состава Общественной палаты. 22 новых члена консультативно-совещательного органа выбрали себе 11 коллег.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в ходе прошедшего накануне рейтингового голосования больше всего голосов набрали:

  1. Ольга Васькова,
  2. Иван Голубых,
  3. Михаил Горюнов,
  4. Иван Кадочников,
  5. Алексей Мешавкин,
  6. Владимир Мороз,
  7. Екатерина Петрова,
  8. Наталья Попова,
  9. Юлия Рыцева,
  10. Максим Спасский,
  11. Сергей Федяков.

Этот список направят главе Екатеринбурга Алексею Орлову и в гордуму.

Напомним, ранее Алексей Орлов включил в состав Общественной палаты Екатеринбурга 11 человек, столько же - вошли в её состав по инициативе депутатов гордумы. Всего палата состоит из 33 человек. Последнюю треть её состава определяют уже вошедшие в него граждане.

Общественная палата должна осуществлять взаимодействие граждан с органами власти, чтобы учитывать потребности и интересы жителей, защищать их права и свободы при формировании и реализации государственной и муниципальной политики.

Областная газета Свердловской области

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