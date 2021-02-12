Члены Общественной палаты Екатеринбурга определились с именами 11 своих коллег

В Екатеринбурге завершается формирование состава Общественной палаты. 22 новых члена консультативно-совещательного органа выбрали себе 11 коллег.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в ходе прошедшего накануне рейтингового голосования больше всего голосов набрали:
- Ольга Васькова,
- Иван Голубых,
- Михаил Горюнов,
- Иван Кадочников,
- Алексей Мешавкин,
- Владимир Мороз,
- Екатерина Петрова,
- Наталья Попова,
- Юлия Рыцева,
- Максим Спасский,
- Сергей Федяков.
Этот список направят главе Екатеринбурга Алексею Орлову и в гордуму.
Напомним, ранее Алексей Орлов включил в состав Общественной палаты Екатеринбурга 11 человек, столько же - вошли в её состав по инициативе депутатов гордумы. Всего палата состоит из 33 человек. Последнюю треть её состава определяют уже вошедшие в него граждане.
Общественная палата должна осуществлять взаимодействие граждан с органами власти, чтобы учитывать потребности и интересы жителей, защищать их права и свободы при формировании и реализации государственной и муниципальной политики.