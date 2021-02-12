Члены Общественной палаты Екатеринбурга определились с именами 11 своих коллег

В Екатеринбурге завершается формирование состава Общественной палаты. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге завершается формирование состава Общественной палаты. 22 новых члена консультативно-совещательного органа выбрали себе 11 коллег.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в ходе прошедшего накануне рейтингового голосования больше всего голосов набрали:

Ольга Васькова, Иван Голубых, Михаил Горюнов, Иван Кадочников, Алексей Мешавкин, Владимир Мороз, Екатерина Петрова, Наталья Попова, Юлия Рыцева, Максим Спасский, Сергей Федяков.

Этот список направят главе Екатеринбурга Алексею Орлову и в гордуму.

Напомним, ранее Алексей Орлов включил в состав Общественной палаты Екатеринбурга 11 человек, столько же - вошли в её состав по инициативе депутатов гордумы. Всего палата состоит из 33 человек. Последнюю треть её состава определяют уже вошедшие в него граждане.

Общественная палата должна осуществлять взаимодействие граждан с органами власти, чтобы учитывать потребности и интересы жителей, защищать их права и свободы при формировании и реализации государственной и муниципальной политики.