На Урале рабочие завода нашли снаряд противотанковой пушки

Снаряд был обнаружен во время разгрузки вагона с металлоломом. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Подозрительный предмет был обнаружен на одном из металлургических заводов Урала. Снаряд уже обследовали взрывотехники Росгвардии и передали в полицию.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, в цехе Северского трубного завода (Полевской) во время разгрузки вагона с металлоломом рабочие обнаружили подозрительный предмет, похожий на снаряд.

После сообщения о находке на место выехала группа разминирования, усиленная кинологом с минно-розыскной собакой. Специалисты обследовали предмет и установили, что это 100-миллиметровый снаряд противотанковой пушки без взрывчатого вещества и взрывателя. Опасности он не представляет.

Для дальнейшей экспертизы предмет передан в полицию.

Ранее взрывотехники обследовали боеприпасы – боевую гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ-2 и 77 патронов от нарезной малокалиберной винтовки, обнаруженные в гараже жителя Каменского ГО.