В Кремле подтвердили, что Парад Победы-2021 точно состоится

Парад Победы в 2021 году точно состоится. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля не уточнил, пройдёт ли традиционное шествие в День Победы 9 мая или для него будет выбрана другая дата, однако заявил что «парад будет - это однозначно».
«Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому - парад будет, никаких сомнений нет», - приводит слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.
Напомним, в прошлом году связи с пандемией COVID-19 Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесён с 9 мая на 24 июня. Эту дату выбрал Владимир Путин, поскольку именно в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.
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75-летие Победы
В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.