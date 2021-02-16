Темы дня

Общество
16 февраля 2021, 16:06

В Кремле подтвердили, что Парад Победы-2021 точно состоится

Парад Победы 2021

В прошлом парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесён с 9 мая на 24 июня. Фото: трансляция парада Победы

Парад Победы в 2021 году точно состоится. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не уточнил, пройдёт ли традиционное шествие в День Победы 9 мая или для него будет выбрана другая дата, однако заявил что «парад будет - это однозначно».

«Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому - парад будет, никаких сомнений нет», - приводит слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Напомним, в прошлом году связи с пандемией COVID-19 Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесён с 9 мая на 24 июня. Эту дату выбрал Владимир Путин, поскольку именно в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Сюжет

75-летие Победы
В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.02.2021, 16:46 / Общество
Многодетные родители с детьми старше 12 лет получат приоритет при выборе отпуска
16.02.2021, 16:38 / Общество
На крайнем севере Свердловской области три ночи подряд будет холодать до -41ºС
16.02.2021, 16:31 / Спорт
"Автомобилист" в овертайме уступил "Амуру"
16.02.2021, 16:18 / Общество
Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 16 марта
16.02.2021, 16:06 / Общество
В Кремле подтвердили, что Парад Победы-2021 точно состоится