В Екатеринбурге 159 детей-сирот получили ключи от новых квартир

Дети-сироты получили в своё распоряжение однокомнатные квартиры в ЖК «Весна». Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге состоялось массовое заселение детей-сирот в дом №14 по улице Дорожная. Ключи получили 159 человек.

Торжественное вручение ключей состоялось сегодня, 17 февраля. Дети-сироты получили в своё распоряжение однокомнатные квартиры в ЖК «Весна», сообщает пресс-служба мэрии.

Известно, что жилая недвижимость общей площадью 5,4 тыс. кв. метров приобретена в рамках программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». На строительство квартир было направлено 329,4 млн рублей. Из них 63,8 млн рублей – из федерального бюджета, ещё 265,6 млн рублей – из регионального.

Добавим, в 2020 году на территории Среднего Урала квартиры получили 836 детей-сирот. На эти цели было направлено 1,37 млрд рублей. В том числе, 1,1 млрд рублей поступило из областного бюджета, 256 миллионов рублей – из федерального.

Многоквартирные дома, в которые заселяют детей-сирот, строятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском, Берёзовском, Шале и посёлке Новоасбесте.

Напомним, ранее 57 детей-сирот получили благоустроенные квартиры в новом трёхэтажном доме по улице Ленина в Шале (Шалинский район).