Мэрия Екатеринбурга объявила о реконцепции главной ярмарки города

Аккуратные торговые домики стояли на площади 1905 года, пока там был открыт ледовый городок. Фото: Нина Георгиева.

Власти Екатеринбурга планируют "освежить" главную ярмарочную площадку города. Сейчас идёт разработка брендбука.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-служба горадминистрации, в 2021 году стартовала реконцепция ярмарки на площади 1905 года. В данный момент идёт разработка брендбука и планировки.

Изданию уточнили, что в этом году планируется точечно интегрировать наработки в ярмарку, тестировать новые расстановки торговых павильонов и присмотреть необходимое оборудование, которое можно приобрести в столице Урала.

Предполагается, что ярмарки будут сопровождаться тематическими мероприятиями. Кроме того, для удобства горожан на ярмарке можно будет перекусить – ожидается открытие фуд-корта.

Добавим, ранее Правительство России рекомендовало регионам оказать содействие в работе розничных рынков и ярмарок. В документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, уточнялось, что места с наиболее высокой проходимостью необходимо отдать тем, кто продаёт продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства.