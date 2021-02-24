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Общество
24 февраля 2021, 13:43

Жертвами коронавируса стали ещё 11 свердловчан

кладбище

С начала года жертвами вируса стали более 800 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области скончались ещё 11 ковид-пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 2 332.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусом. Накануне стало известно о 10 смертях. С начала года жертвами вируса стали более 800 свердловчан.

В целом по России зафиксировали ещё 383 летальных исхода. За всё время от COVID-19 в стране скончались 84 430 человек.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали менее 200 случаев заражения. Всего с начала пандемии вирус подхватили 76 973 свердловчанина. Из больниц уже выписались 69 895 человек. Менее 5 тысяч граждан остаются в больницах.

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Областная газета Свердловской области

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