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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 февраля 2021, 13:23

В Свердловской области скончались ещё 10 пациентов с диагнозом COVID-19

С начала пандемии от коронавируса скончались 2 321 житель региона.

С начала пандемии от коронавируса скончались 2 321 житель региона. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 10 смертей среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 2 321 житель региона.

Данные о 10 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 321», – говорится в сообщении регионального оперштаба.

Накануне сообщалось о девяти погибших уральцах.

В целом по России за сутки зафиксировано 417 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 84 047 человек человек.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 214 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших свердловчан - 76 786.

Областная газета Свердловской области

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