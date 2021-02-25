Что «Пятилетка развития» дала свердловским муниципалитетам

В Первоуральске разработали образовательный маршрут ранней профориентации. В 13 школах города появились современные кабинеты технологии. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области уже начинают подводить итоги реализации программы «Пятилетка развития», рассчитанной на 2017–2021 годы. На днях в екатеринбургском Доме журналиста состоялся круглый стол, в ходе которого главы нескольких муниципалитетов региона рассказали о том, что им дала губернаторская программа.

Так, например, в Первоуральске в рамках «Пятилетки развития» смогли отремонтировать 26 зданий школ, то есть все школы города, и с этого года приступили к ремонту детских садов. Муниципалитету удалось создать порядка 600 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и около 200 — в школах. Как отметил глава глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец, развитие образовательной среды — одна из основных задач, которые перед собой ставят городские власти.

Ещё одно приоритетное для Первоуральска направление — это проект «Чистая вода». В 2018 году началась масштабная модернизация насосно-фильтровальной станции на Верхне-Шайтанском водохранилище. К настоящему моменту оборудование там уже запущено в опытно-промышленную эксплуатацию. Летом планируется завершить отладку оборудования, после чего оно заработает в полном объёме и сможет подавать 24 тысячи кубометров воды в сутки (это половина объёма потребляемой городом воды).

Также в городском округе привели в нормативное состояние десятки дворов и спортплощадок, благоустроили набережную, ввели в эксплуатацию новый ФОК, отремонтировали более 50 километров дорог и тротуаров. Городские власти уверяют, что сумели выполнить все поставленные перед ними задачи. Им осталось лишь завершить строительство школы и детского сада.

В Асбесте благодаря «Пятилетке развития» впервые за долгое время удалось провести капремонт проспекта Ленина. До этого центральная улица города не обновлялась в течение 25 лет. Также в городе отремонтировали три поликлиники, несколько дворов и общественных пространств.

Но есть и нереализованные проекты — получение статуса территории опережающего развития. В 2017 году Асбест подал соответствующую заявку, но потом депутаты гордумы выразили опасение, что налоговые льготы для привлекаемых инвесторов приведут в упадок местный бизнес, а население выступило против строительства сурьмяного завода — потенциального резидента ТОР. Поэтому было принято решение исключить работу по данному направлению из стратегии развития территории. В дальнейшем после подведения итогов «Пятилетки» возможно возвращение к этому вопросу, рассказала «Областной газете» глава городского округа Наталья Тихонова.

В Североуральском городском округе одним из результатов реализации губернаторской программы стал капремонт Дома культуры «Малахит» в посёлке Черёмухово. Для определения проблем, требующих первоочередного решения, муниципальные власти провели конкурс молодёжных инициатив. По его итогам в посёлке Калья обновили Рощу памяти, а в самом Североуральске после благоустройства открыли аллею Боевой воинской славы. В 2017 году в городе завершилось строительство жилых домов общей площадью почти 2 тысячи квадратных метров, в 2018 году закончили ремонт дорог по улице Ленина. В 2019 году город обзавёлся центрами образования цифрового гуманитарного профиля «Точки роста». Они появились почти во всех местных школах. По словам заместителя главы городского округа Жанны Саранчиной, все эти мероприятия позволили муниципалитету войти в число 13 свердловских территорий с благоприятной городской средой.

Заместитель главы администрации Пелыма Алёна Пелевина тоже поделилась успехами городского округа. Она рассказала о строительстве Дома культуры. Появления этого объекта местные жители ждали несколько лет. В 2008 году старый Дом культуры сгорел, вопрос со строительством нового долгое время не могли решить. Дело сдвинулось с мёртвой точки только в 2017 году, после визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Год назад здание ввели в эксплуатацию. Учреждение рассчитано на всё слои населения: здесь есть и библиотека, и хореографический класс, и помещения для занятий творчеством, и зал на 200 мест.