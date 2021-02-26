Свердловчанин оплатил 24 штрафа ГИБДД, чтобы спасти свою "Ладу"

Долг по штрафам ГИБДД составил 13 800 рублей. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Жителю Каменска-Уральского пришлось погасить задолженность по 24 штрафам ГИБДД. Мужчина рисковал своим автомобилем "Лада Самара".

По данным УФССП России по Свердловской области, мужчина неоднократно нарушал ПДД (превышал скорость и игнорировал требования об остановке перед стоп-линией), но штрафы не оплачивал. Его долг составил 13 800 рублей.

К мужчине были применены меры принудительного исполнения. Его ограничили в праве собственности на машину. Кроме того, должника предупредили, что в случае неуплаты штрафов, транспортное средство продадут.

Свердловчанин решил дальше не испытывать судьбу и погасил штрафы в полном объёме. Ему также пришлось заплатить исполнительский сбор в размере 9 тысяч.

Ранее "Областная газета" сообщала, что житель Екатеринбурга чуть не лишился автомобиля Toyota Land Cruiser. Мужчина задолжал по налогам 310 тысяч рублей.