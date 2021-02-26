"Хор Турецкого" поздравит свердловских женщин-медиков с 8 Марта

В качестве подарка врачей и медсестёр из региональных больниц пригласят на выступление "Хора Турецкого". Фото: Александр Исаков.

В Свердловской области решили необычно поздравить женщин-медиков с 8 Марта. О задумке рассказал глава региона Евгений Куйвашев.

"Совсем скоро 8 Марта. И мы решили, что в этом году должны как-то по-особенному поздравить наших женщин-медиков. В Год медработника и после самых тяжёлых месяцев эпидемии хочется порадовать их, сделать для них что-то особенное", – отметил губернатор в Instagram.

В качестве подарка врачей и медсестёр из региональных больниц пригласят на выступление "Хора Турецкого", которое состоится в конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Женщин-медиков доставят со всей Свердловской области в столицу Урала спецтранспортом.

"Очень надеюсь, дамам понравится!", – добавил глава региона.