Арест счетов побудил екатеринбургскую организацию погасить долг в 16 миллионов

Организация погасила задолженность за неделю. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге организация по производству строительных металлоконструкций, изделий и их частей задолжала другому местному предприятию. Сумма неоплаченных работ составила 16 миллионов рублей.

Как рассказали "Областной газете" в ГУФССП России по Свердловской области, исполнительный документ о взыскании задолженности перед ООО "Научно-производственное предприятие "Автоматизированные информационные системы" поступил в Кировское районное отделение судебных приставов.

В качестве мер принудительного исполнения были наложены запреты на автомобиль Infiniti Q70 и прицеп "Генезис", а также арест на расчётные счета юридического лица. Чтобы снять все ограничения, организация погасила задолженность за неделю. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в Свердловской области у МУП ЖКХ "КЕДР" арестовали пять машин. Предприятие задолжало 34 миллиона рублей за электричество.