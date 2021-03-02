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Общество
2 марта 2021, 15:03

Арест счетов побудил екатеринбургскую организацию погасить долг в 16 миллионов

возвращение долгов

Организация погасила задолженность за неделю. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге организация по производству строительных металлоконструкций, изделий и их частей задолжала другому местному предприятию. Сумма неоплаченных работ составила 16 миллионов рублей.

Как рассказали "Областной газете" в ГУФССП России по Свердловской области, исполнительный документ о взыскании задолженности перед ООО "Научно-производственное предприятие "Автоматизированные информационные системы" поступил в Кировское районное отделение судебных приставов.

В качестве мер принудительного исполнения были наложены запреты на автомобиль Infiniti Q70 и прицеп "Генезис", а также арест на расчётные счета юридического лица. Чтобы снять все ограничения, организация погасила задолженность за неделю. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в Свердловской области у МУП ЖКХ "КЕДР" арестовали пять машин. Предприятие задолжало 34 миллиона рублей за электричество.

Областная газета Свердловской области

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