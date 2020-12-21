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Общество / Авто и транспорт
21 декабря 2020, 09:31

Свердловское предприятие, задолжавшее 34 миллиона за электричество, лишилось пяти машин

арест машины

Свердловское предприятие, задолжавшее 34 миллиона за электричество, лишилось пяти машин. Фото: пресс-службе Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В Свердловской области у МУП ЖКХ «КЕДР» арестовали пять машин. Предприятие задолжало 34 миллиона рублей за электричество.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», судебными приставами арестован и увезён на спецстоянку пока только один автомобиль – Peugeot 308. Если в ближайшее время долг не будет погашен, машину продадут. При этом предприятию придётся оплатить расходы за хранении транспортного средства на стоянке.

Помимо Peugeot 308 были арестованы «Нива», «КАМАЗ», «УАЗ» и «Газель», а также здания МУПа и дизельная станция. Впоследствии это имущество тоже может быть продано в счёт погашения долгов предприятия.

Известно, что МУП ЖКХ «КЕДР» занимается эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом муниципального фонда и объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Свободный.

Ранее «Областная газета» сообщала, что судебные приставы арестовали у свердловчанина промышленное помещение из-за долгов в 2,8 миллиона.

Областная газета Свердловской области

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Свердловское предприятие, задолжавшее 34 миллиона за электричество, лишилось пяти машин