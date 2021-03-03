В Екатеринбурге до 2025 года снесут и расселят 142 дома

В текущую редакцию программы включили ещё 12 адресов. Фото: Павел Ворожцов

Власти Екатеринбурга внесли изменения в постановление об утверждении программы по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. Согласно новой редакции документа, перечень аварийных домов, подлежащих сносу и отселению на ближайшие годы, увеличился на несколько адресов.

Новая версия документа опубликована на сайте мэрии. Согласно постановлению, общий объём финансирования программы составит 2 836 462 рублей. Чуть более 2 млрд рублей будут выделены из бюджета Екатеринбурга, а остальные средства - из региональной казны и внебюджетных источников.

В перечне аварийных зданий, подлежащих сносу, попали дома, признаны аварийными с 2015 года. В текущую редакцию программы включили ещё 12 адресов. В общей сложности до 2025 года планируется снести и расселить 142 многоквартирных дома, общая жилплощадь в которых составит 30 тыс. кв. метров.

Всего планируется отселить 1 305 семей. Им будет предоставлено другое жильё — порядка 22 тыс. кв. метров (4,4 тыс. кв. метров в год).

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.

Напомним, предыдущая версия постановления была опубликована в конце октября, тогда планировалось переселить 1 165 семей. Общий объём финансирования данной программы составлял на тот момент около 2 млрд 315 млн рублей.