Жители Тугулыма рассказали, каким видят нового главу района

Фото: Павел Ворожцов

В Тугулымском городском округе выбирают главу муниципалитета: 9 марта семь кандидатов будут защищать свои программы перед конкурсной комиссией. Жители не могут голосовать за будущего руководителя, но они нашли нестандартный способ выразить гражданскую позицию – через районную газету.

В начале февраля в газете «Знамя труда» было опубликовано письмо Леонида Поротникова – почётного гражданина, члена Общественной палаты Тугулымского городского округа, жителя района с 1982 года. Материал вышел под заголовком «Каким вижу нового главу района?» С позволения редакции издания публикуем его с небольшими сокращениями.

«Предстоит нелёгкая задача выбора нового главы. К сожалению, в настоящее время граждане лишены возможности прямого участия в этом выборе. Но событие, безусловно, значимое и волнующее многих, если не большинство жителей района. Мне тоже небезразлично, кто возглавит наш округ. Так как я отстранён от прямого участия в этом выборе, то просто хотел бы высказать свои соображения. Возможно, это прямое обращение к депутатам районной думы, кому и предстоит выбрать нового главу Тугулымского городского округа. Основными стратегическими целями мне видятся две задачи.

Во-первых, ускоренная газификация района путём строительства головного газопровода: село Смолинское (Талицкий район) – посёлок Ертарский – посёлок Тугулым – село Трошково. Газопровод должен обеспечить в полном объёме не только бытовых, но и промышленных потребителей с учётом перспективы развития жилищного строительства, особенно центральной части района. Современные проекты обеспечивают газификацию центральной части района, а южные посёлки и северная часть выпадают из этой схемы на долгие годы.

Во-вторых, современное социально-экономическое развитие нашей территории всё больше зависит от интенсивного экономического движения вперёд Тюмени и Тюменской области. И эта зависимость будет усиливаться по мере развития наших соседей. Поэтому возможности для ускоренного социально-экономического развития района я вижу в территориальном переподчинении Тугулымского городского округа Тюмени. Эта мысль, конечно, не будет официально принята, хотя многие понимают реальное влияние на наш район развивающихся соседей.

Должен ли новый глава учитывать эти обстоятельства в своей работе? На мой взгляд, он должен их прежде всего понимать. Хотелось бы, чтобы новый глава хорошо разбирался в экономике, ставил интересы района выше личных интересов, был готов активно и настойчиво отстаивать интересы территории в вышестоящих инстанциях, имел положительный опыт как хозяйственной, так и административной работы, не имел личного бизнеса, понимал, что он служит району и его жителям. Понимал, что пост главы – это не очередное выгодное место работы, а ответственное место служения. Значит, он должен быть готов к тесному общению с народом, выслушивать не только похвалу, но и критику, понимать работу общественных организаций и уметь с ними контактировать. При работе с общественностью – уметь доказывать свою правоту не административными рычагами, а путём диалога и убеждения. Конечно, это не исчерпывающий перечень, но, на мой взгляд, наиболее важный…»

Эссе вызвало отклик у земляков, и они начали делиться своими размышлениями о том, каким видят нового главу. Так, недавно в газете была опубликована «Обратная связь» от пенсионерки Надежды Хорьковой.

«Нам, жителям юго-восточной части посёлка, а именно улиц Красной и Зелёной, также небезразлично, кто будет руководить!» В письме – перечень проблем, которые не смог решить предыдущий глава, и просьба учесть наказы.

Как отмечает главный редактор издания Галина Анкушева, в районе действительно сформировался новый коммуникационный запрос. Люди хотят, чтобы их слышала не только действующая власть, но и те, кто отбирает будущих руководителей – члены конкурсной комиссии и депутаты. И возможно, именно районные газеты смогут стать хорошей площадкой для такого диалога.

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