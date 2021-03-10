Управление архивами Свердловской области приглашает на День открытых дверей в честь Дня архивов

Отрасль архивного дела активно переходит на электронную систему Фото: Управление архивами Свердловской области

Сегодня в России отмечается День архивов. В Екатеринбурге первый архивный орган был создан 1 сентября 1919 года.

Сейчас в государственных и муниципальных архивах Свердловской области представлено свыше 6 миллионов единиц хранения. Документы самые разнообразные и охватывают все сферы жизнедеятельности и развития общества – от архивных источников по истории развития Уральской горнозаводской промышленности и купеческого промысла до правовых актов государственных органов и договоров предприятий.

– Отрасль архивного дела активно развивается. Вызов текущего времени – электронные документы и информационная система. Государственные и муниципальные архивы активно вовлечены в этот процесс – организована возможность сбора запросов граждан посредством всех имеющихся средств связи, – рассказала журналисту «Облгазеты» заместитель начальника Управления архивами Свердловской области Светлана Кичигина. – С прошлого года мы начали модернизировать свою автоматизированную систему по предоставлению удалённого доступа к архивным документам и получения их электронных копий.

К слову, редакция «Областной газеты» активно сотрудничает с Государственным архивом административных органов Свердловской области. Например, в год 75-летия Великой Победы «ОГ» совместно с архивами организовала конкурс юных корреспондентов «По следам войны».

В честь Дня архивов 12 марта 2021 года в Государственном архиве административных органов Свердловской области (Екатеринбург, пр. Ленина, 34) с 10:00 до 16:00 часов пройдёт День открытых дверей. Посетители смогут побывать на экскурсии в архиве, познакомиться с составом хранящихся документов, получить консультацию о порядке предоставления государственных услуг в сфере архивного дела. Необходима предварительная запись по телефону 8 (343) 371–10–32, адрес электронной почты: info@gaaoso.ru.