За четыре дня на Среднем Урале задержали 226 нетрезвых водителей

В предыдущие длинные выходные автоинспекторы пресекли свыше 500 грубых нарушений ПДД. Фото: Галина Соловьёва.

За длинные выходные сотрудники ГИБДД остановили на дорогах Свердловской области более 400 нарушителей Правил дорожного движения. Большая часть задержанных – 226 – сели за руль пьяными.

У ещё 176 автолюбителей не было прав, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.

Добавим, в предыдущие длинные выходные автоинспекторы пресекли свыше 500 грубых нарушений ПДД. В том числе было поймано 252 пьяных водителя. Из них 66 отказались от прохождения освидетельствования, ещё 29 – задержаны повторную езду в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция напоминает! Согласно ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством в нетрезвом виде"), а также ст. 12.26 КоАП РФ ("Отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения") предусмотрена ответственность в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 000 рублей. За повторную поездку в нетрезвом виде предусмотрена уже уголовная ответственность. Водителю без водительского удостоверения предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. За управление автомобилем водителю, лишённому такого права, полагается административный штраф в размере 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы.

Сотрудники ГИБДД призывают граждан не быть равнодушными к проблеме пьянства за рулем. О нетрезвых автолюбителях просят сообщать по телефону «112» или в полицию.