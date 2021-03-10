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Общество
10 марта 2021, 08:03

Свердловский Роспоребнадзор снова запускает горячую линию по защите прав потребителей

Девушка говорит по телефону

Специальные номера горячей линии будут работать в Свердловской области до 20 марта. Фото: Павел Ворожцов

В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта, Роспотребнадзор каждый год запускает горячую линию. Свердловчане смогут обратиться по вопросам покупки товаров, в том числе через Интернет, и защиты своих прав.

Специальные телефоны, по которым можно будет дозвониться до специалистов Роспоребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", будут работать до 20 марта.

Свердловчане могут обращаться по ледующим номерам:

Фото: Роспотребнадзор

Кроме того, круглосуточно задать вопросы можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Информацию о ситуации на рынке, правах и механизмах их защиты потребители могут также узнать через иинформационный портал ведомства.

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Областная газета Свердловской области

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