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Общество / Благоустройство и ЖКХ
1 марта 2021, 10:21

На Среднем Урале открылась горячая линия по вопросам благоустройства

телефон в руках

Звонки от уральцев начинают принимать с 1 марта. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области запустило горячую линию по вопросам благоустройства общественных пространств. Звонки от уральцев начинают принимать с 1 марта.

На горячей линии можно узнать о планах по реконструкции аллей, парков и скверов в муниципалитетах региона, поделиться своим мнением о качестве работы подрядчиков и сообщить о состоянии уже благоустроенных территорий. Также свердловчанам расскажут, как стать участниками онлайн-обсуждения проектов по объектам благоустройства 2022 года.

Ранее "Областная газета" сообщала, что рейтинговое голосование пройдёт в период с 26 апреля по 30 мая и на единой электронной платформе gorodsreda.ru.

Как передаёт департамент информполитики Свердловской области, горячая линия будет бессрочной. Позвонить специалистам можно в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (343) 312-02-33.

Областная газета Свердловской области

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