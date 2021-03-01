На Среднем Урале открылась горячая линия по вопросам благоустройства

Звонки от уральцев начинают принимать с 1 марта. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области запустило горячую линию по вопросам благоустройства общественных пространств. Звонки от уральцев начинают принимать с 1 марта.

На горячей линии можно узнать о планах по реконструкции аллей, парков и скверов в муниципалитетах региона, поделиться своим мнением о качестве работы подрядчиков и сообщить о состоянии уже благоустроенных территорий. Также свердловчанам расскажут, как стать участниками онлайн-обсуждения проектов по объектам благоустройства 2022 года.

Ранее "Областная газета" сообщала, что рейтинговое голосование пройдёт в период с 26 апреля по 30 мая и на единой электронной платформе gorodsreda.ru.

Как передаёт департамент информполитики Свердловской области, горячая линия будет бессрочной. Позвонить специалистам можно в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (343) 312-02-33.