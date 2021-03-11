Владимир Путин изменил правила расчёта выплат на детей от 3 до 7 лет

До этого семьи с доходом ниже прожиточного минимума получали одинаковую выплату в 50%. Фото: Алексей Кунилов

Рамер выплаты на детей от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи и сможет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

До этого семьи с доходом ниже прожиточного минимума получали одинаковую выплату в 50%. Такая мера поддержки начала действовать в марте прошлого года в соответствии с поручением Владимира Путина. В Свердловской области в 2020 году половина величины прожиточного минимума составляла 5 757 рублей.

"Теперь пособие будет назначаться более адресно. 50% регионального прожиточного минимума принимается за базовый размер пособия. Если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то выплата будет назначаться в размере 75%. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100%", - пояснили изменения правил расчёта в Минтруде РФ.

Правительство России в ближайшее время утвердит новые правила предоставления выплаты для малообеспеченных семей. Будут учитываться принятые обращения регионов, общественных организаций и граждан.

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Фото: Указ Президента от 10 марта