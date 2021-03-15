Запретная зона Минобороны РФ в Екатеринбурге может сорвать строительство 500 тысяч "квадратов" жилья

Гильдия строителей Урала оценила последствия установленной запретной зоны Минобороны РФ неподалёку от Кольцово. Эксперты пришли к выводу, что из-за ограничений запретной зоны пострадает не только логопарк "Кольцовский", но и сотни социальных объектов, земельных участков и жилых домов.
Установка запретной зоны Минобороны РФ может сорвать строительство и ввод в эксплуатацию более 500 тыс. квадратных метров жилья, четырёх детсадов и одной школы, реконструкцию ещё нескольких образовательных учреждений, а также расселение жителей 60 аварийных и ветхих домов. Из-за этого планы по достижению показателей нацпроекта "Жильё и городская среда" могут оказаться под угрозой.
"Собственники более 1000 земельных участков могут оказаться ограничены в правах по их использованию. Встанет вопрос с вводом в эксплуатацию реконструируемого участка ЕКАД и ремонтом в существующем жилом фонде объёмом более 300 тысяч кв. метров", - говорится в сообщении ГСУ.
Строители отмечают, что военный объект, для которого установлена запретная зона, находится в границах Екатеринбурга. Согласно законодательству, запретная зона должна быть установлена либо по периметру здания, либо по внешнему ограждению.
"В настоящее время Гильдия подготовила проект искового заявления о признании незаконными действий по установлению запретной зоны Минобороны РФ", - отмечается на сайте ГСУ.
Напомним, что 4 марта администрация Екатеринбурга получила документ об установке запретной зоны Минобороны РФ вокруг военного склада вблизи Кольцово, куда, в частности, вошла Территория логистического парка "Кольцовский".
Сведения о логопарке от застройщика: площадь участка 104 Га, общий объём строительства 400 000 кв. метров, объём инвестиций – 35 млрд рублей, стадия проекта – 2015-2025 годы.
В списке резидентов, в том числе торговая сеть "Пятёрочка" – Х5 Retail group, Автотехцентр "Газ", "РТА" дилер – сервисные центры, хлебокомбинат "Смак", ТЦ "Боевой", распределительный центр "Ozon".