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Общество
15 марта 2021, 18:58

63 ребёнка-сироты получили ключи от квартир в Артёмовском районе

вручение ключей

Вручены ключи от квартир в новом доме по ул. Кутузова. Фото: Галина Соловьёва.

В посёлке Буланаш Артёмовского района состоялось вручение ключей от новых квартир. Новосёлами стали 63 ребёнка-сироты.

На строительство 63-х однокомнатных квартир общей площадью 2 тыс. кв. метров из областного и федерального бюджетов было направлено 106 млн. рублей. Жилые помещения в новом доме по ул. Кутузова соответствуют всем стандартам и готовы к заселению, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

После сдачи в Артёмовском дома на ул. Почтовая, очередь подвинется ещё на 39 человек. Известно, что недвижимость предоставляется в рамках регпрограммы по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В городском округе по этой программе уже построено три дома.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в Екатеринбурге состоялось массовое заселение детей-сирот в дом №14 по улице Дорожной. Ключи получили 159 человек.

Областная газета Свердловской области

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