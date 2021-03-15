63 ребёнка-сироты получили ключи от квартир в Артёмовском районе

Вручены ключи от квартир в новом доме по ул. Кутузова. Фото: Галина Соловьёва.

В посёлке Буланаш Артёмовского района состоялось вручение ключей от новых квартир. Новосёлами стали 63 ребёнка-сироты.

На строительство 63-х однокомнатных квартир общей площадью 2 тыс. кв. метров из областного и федерального бюджетов было направлено 106 млн. рублей. Жилые помещения в новом доме по ул. Кутузова соответствуют всем стандартам и готовы к заселению, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

После сдачи в Артёмовском дома на ул. Почтовая, очередь подвинется ещё на 39 человек. Известно, что недвижимость предоставляется в рамках регпрограммы по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В городском округе по этой программе уже построено три дома.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в Екатеринбурге состоялось массовое заселение детей-сирот в дом №14 по улице Дорожной. Ключи получили 159 человек.