Стало известно, когда на свердловских реках начнут взрывать лёд

Взрывать и пилить лёд на реках Салда, Сосьва, Тура планируется в период с 21 марта до 10 апреля. Фото: Алексей Кунилов.

С 21 марта на трёх реках Свердловской области начнутся работы по разрушению льда взрывным и механическим способами. Это делается для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и сохранения мостов.

Подготовительные работы уже стартовали в Верхотурском районе на реке Салда, в Североуральском ГО на реке Сосьва, а также в Слободотуринском муниципальном районе и Туринском ГО на реке Тура. Ото льда там планируется освободить 17 мостов, из них девять – с помощью пил и восемь – при помощи взрывов. Ожидается, что все работы будут завершены к 10 апреля, сообщает департамент информполитики региона.

Для проведения взрывных работ привлекаются спецорганизации. Один подрыв обходится примерно в 300 тыс. рублей.

Добавим, всего на региональных дорогах общей протяженностью почти 11 тысяч километров расположено 757 мостов.

Ранее "Облгазета" информировала, что в Свердловской области во время паводка будет открыто 57 пунктов временного размещения. Они смогут принять почти 30 тысяч человек. Однако, по данным спасателей, этого не понадобится – подтопление жилого сектора и объектов жизнеобеспечения не прогнозируется.